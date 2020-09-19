Актёра Юрия Назарова недавно выписали из больницы. Артисту удалось вылечиться от коронавируса.

"Нормально себя чувствую, врачи вылечили, говорят, маленько еще поживу. Влили в меня плазму, лекарства, выявили в итоге отсутствие вируса — надоело ему бороться со мной", — рассказал он газете "Вечерняя Москва".

"Руки, ноги, спина — все криком кричали. Покричали, да успокоились. Потом температура 38 с чем-то поднялась, держалась дня четыре, вызвали скорую, увезли меня в больницу, а там потихоньку лечить начали", — добавил Назаров.