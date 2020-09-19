Юморист Александр Морозов, известный по съемках в шоу "Кривое зеркало", чуть не остался без квартиры, которую он приобрёл в ипотеку пять лет назад.
Артист исправно платил по 18 тысяч рублей в месяц, однако из-за пандемии он остался без заработка и просрочил несколько платежей. Морозов попросил предоставить ему "ипотечные каникулы", однако банк отказал.
"Я стал просить банк об ипотечных каникулах, но они мне мало того что отказали, так еще и коллекторов на меня натравили! Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому. Я им говорил: "Не кричите на меня. Я артист!" А они: "Нам наплевать, кто ты такой!" — рассказал Морозов.
"Слава Богу, сейчас я нахожусь на первых своих гастролях после пандемии и смогу заплатить. Но что будет дальше — непонятно, больше пока никаких выступлений не запланировано. Так что, возможно, придется снова сидеть и курить бамбук", — добавил юморист.
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