Артист из "Кривого зеркала" чуть не лишился квартиры из-за пандемии

Юморист Александр Морозов, известный по съемках в шоу "Кривое зеркало", чуть не остался без квартиры, которую он приобрёл в ипотеку пять лет назад.

Артист исправно платил по 18 тысяч рублей в месяц, однако из-за пандемии он остался без заработка и просрочил несколько платежей. Морозов попросил предоставить ему "ипотечные каникулы", однако банк отказал.