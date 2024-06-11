Исландский вулкан Свартсенги разбушевался после 800-летней спячки: как это выглядит из космоса

В понедельник Роскосмос показал извержение вулкана Свартсенги на фото, снятом метеорологическим спутником "Канопус-В".
"Спутники Роскосмоса следят за чрезвычайными ситуациями по всему миру", — сказано в подписи к снимку в телеграм-канале госкорпорации.
Более 800 лет вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии не беспокоил жителей окрестных населённых пунктов, а с конца мая он извергается уже пятый раз за полгода.
Потоки лавы из 2,5-километровой полыхающей трещины перекрыл дорогу к исландскому городу Гриндавик с населением около 4 тысяч человек. В воздухе не продохнуть от вулканического смога и пепла.
Объявлен режим ЧС. Местных жителей и туристов спа-курорта "Голубая лагуна" эвакуировали.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.