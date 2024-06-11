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Исландский вулкан Свартсенги разбушевался после 800-летней спячки: как это выглядит из космоса

Роскосмос показал на спутниковом снимке извержение вулкана Свартсенги

0:53
Наука » Экология

В понедельник Роскосмос показал извержение вулкана Свартсенги на фото, снятом метеорологическим спутником "Канопус-В".

Роскосмос показал на спутниковом снимке извержение вулкана Свартсенги
Фото: Роскосмос is licensed under public domain

"Спутники Роскосмоса следят за чрезвычайными ситуациями по всему миру", — сказано в подписи к снимку в телеграм-канале госкорпорации.

Более 800 лет вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии не беспокоил жителей окрестных населённых пунктов, а с конца мая он извергается уже пятый раз за полгода.

Потоки лавы из 2,5-километровой полыхающей трещины перекрыл дорогу к исландскому городу Гриндавик с населением около 4 тысяч человек. В воздухе не продохнуть от вулканического смога и пепла.

Объявлен режим ЧС. Местных жителей и туристов спа-курорта "Голубая лагуна" эвакуировали.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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