Исландский вулкан Свартсенги разбушевался после 800-летней спячки: как это выглядит из космоса

Роскосмос показал на спутниковом снимке извержение вулкана Свартсенги

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

В понедельник Роскосмос показал извержение вулкана Свартсенги на фото, снятом метеорологическим спутником "Канопус-В".

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

"Спутники Роскосмоса следят за чрезвычайными ситуациями по всему миру", — сказано в подписи к снимку в телеграм-канале госкорпорации.

Более 800 лет вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии не беспокоил жителей окрестных населённых пунктов, а с конца мая он извергается уже пятый раз за полгода.

Потоки лавы из 2,5-километровой полыхающей трещины перекрыл дорогу к исландскому городу Гриндавик с населением около 4 тысяч человек. В воздухе не продохнуть от вулканического смога и пепла.

Объявлен режим ЧС. Местных жителей и туристов спа-курорта "Голубая лагуна" эвакуировали.