Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аптечка в автомобиле: обязательна ли и грозят ли штрафы за ее отсутствие?
Ребенку отказали в выезде за границу из-за отсутствия красной печати в паспорте
Эксперт по дизайну рассказала про плюсы круглых столов
Для здорового режима сна нужно засыпать не позже 12 часов
Филипп Киркоров удивил публику новым образом на презентации трека с Олегом Майами
Эксперты назвали породы кошек с трудным характером
Как проверить медицинские услуги по ОМС: портал "Госуслуг" и другие способы
Турецкий салат с редисом: необычная пряная закуска с любимым овощем
Тренер Грушина рассказала, как уменьшить плечи и спину девушке
Россиянам рассказали, к каким врачам обращаться для лечения храпа

Кардиолог Концедайло: лечение храпа нужно начать с приема отоларинголога

1:23
Наука

Диагностикой и лечением храпа занимаются оториноларингологи и сомнологи, но в некоторых случаях может потребоваться помощь других специалистов. Об этом на сайте aif.ru сообщила врач-кардиолог Полина Концедайло.

Кардиолог Концедайло: лечение храпа нужно начать с приема отоларинголога
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она рекомендует людям, страдающим от храпа, в первую очередь обратиться к оториноларингологу. Этот специалист при необходимости может направить на эндоскопическое исследование носа и глотки, компьютерную томографию околоносовых пазух, полисомнографию и кардиореспираторное мониторирование.

Также в процессе лечения храпа может потребоваться консультация сомнолога, невролога, ортодонта, эндокринолога и других специалистов, что определит ЛОР.

Метод лечения храпа зависит от его причины: некоторым людям достаточно похудеть или принимать лекарства для лечения патологий ЛОР-органов, нервно-мышечных или эндокринных заболеваний. Также могут быть полезны вспомогательные устройства, которые контролируют положение челюсти и носа (внутриротовые аппликаторы, клипсы и пластыри), либо не позволяют человеку перевернуться на спину (позиционная терапия).

В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство, например, удаление небных миндалин или аденоидов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Последние материалы
Георгий Вицин всю жизнь работал на две семьи, а остался один и в нищете
Совместимость клубники и укропа
Женевский автосалон завершил 120-летнюю историю: мероприятия больше не будет
Эксперты рассказали, как отличить надёжную страховую компанию от фиктивной
Стюардессы надышались неизвестными парами на борту и были госпитализированы
Дизайнер: обои в комнате не должны быть одинаковыми
Стало известно, какой аксессуар необходим каждой собаке
Джонни Депп станет сатаной в фильме "Карнавал под конец света"
Маринад для куриного шашлыка с лимоном и йогуртом: мясо получается очень сочным
При переносимости лактозы нельзя пить коровье молоко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников