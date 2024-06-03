Россиянам рассказали, к каким врачам обращаться для лечения храпа

Кардиолог Концедайло: лечение храпа нужно начать с приема отоларинголога

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Диагностикой и лечением храпа занимаются оториноларингологи и сомнологи, но в некоторых случаях может потребоваться помощь других специалистов. Об этом на сайте aif.ru сообщила врач-кардиолог Полина Концедайло.

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Она рекомендует людям, страдающим от храпа, в первую очередь обратиться к оториноларингологу. Этот специалист при необходимости может направить на эндоскопическое исследование носа и глотки, компьютерную томографию околоносовых пазух, полисомнографию и кардиореспираторное мониторирование.

Также в процессе лечения храпа может потребоваться консультация сомнолога, невролога, ортодонта, эндокринолога и других специалистов, что определит ЛОР.

Метод лечения храпа зависит от его причины: некоторым людям достаточно похудеть или принимать лекарства для лечения патологий ЛОР-органов, нервно-мышечных или эндокринных заболеваний. Также могут быть полезны вспомогательные устройства, которые контролируют положение челюсти и носа (внутриротовые аппликаторы, клипсы и пластыри), либо не позволяют человеку перевернуться на спину (позиционная терапия).

В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство, например, удаление небных миндалин или аденоидов.