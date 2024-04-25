Ученые выяснили, какие существа на Земле первыми научились светиться

Американские исследователи из Смитсоновского национального музея естественной истории выявили, когда впервые появилась биолюминесценция у земных организмов, то есть способность светиться благодаря химическим реакциям. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).
Оказалось, что биолюминесценция возникла в природе как минимум 94 раза. Это явление используется животными для самых разных целей: от маскировки и привлечения партнёров до общения и охоты.
Ранее считалось, что биолюминесценция впервые появилась около 267 миллионов лет назад у небольших морских ракообразных, известных как остракоды.
Однако новое исследование показало, что способность излучать свет возникла гораздо ранее — не позднее 540 миллионов лет назад. Первыми, кто освоил эту способность, оказались морские беспозвоночные, известные как октокораллы — колонии крошечных полипов с мягким скелетом, обычно излучающие свет в ответ на стресс.
Анализируя генетические и эволюционные данные, исследователи определили, что общий предок всех октокораллов, скорее всего, обладал способностью к биолюминесценции.
По мнению авторов исследования, эти данные не только раскрывают происхождение биолюминесценции, но и способствуют лучшему пониманию эволюционных процессов.
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