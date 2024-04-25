Ученые выяснили, какие существа на Земле первыми научились светиться

Биолюминесценция животных возникла 540 млн лет назад

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Смитсоновского национального музея естественной истории выявили, когда впервые появилась биолюминесценция у земных организмов, то есть способность светиться благодаря химическим реакциям. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Оказалось, что биолюминесценция возникла в природе как минимум 94 раза. Это явление используется животными для самых разных целей: от маскировки и привлечения партнёров до общения и охоты.

Ранее считалось, что биолюминесценция впервые появилась около 267 миллионов лет назад у небольших морских ракообразных, известных как остракоды.

Однако новое исследование показало, что способность излучать свет возникла гораздо ранее — не позднее 540 миллионов лет назад. Первыми, кто освоил эту способность, оказались морские беспозвоночные, известные как октокораллы — колонии крошечных полипов с мягким скелетом, обычно излучающие свет в ответ на стресс.

Анализируя генетические и эволюционные данные, исследователи определили, что общий предок всех октокораллов, скорее всего, обладал способностью к биолюминесценции.

По мнению авторов исследования, эти данные не только раскрывают происхождение биолюминесценции, но и способствуют лучшему пониманию эволюционных процессов.