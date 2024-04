Сенсация в космосе: нейтронная звезда SGR 1935+2154 излучает магнитные всплески

В космосе был обнаружен загадочный радиосигнал, исходящий от небесного объекта под названием SGR 1935+2154, который оказался нейтронной звездой. Этот объект начал излучать радиоволны и рентгеновское излучение.

Фото: Openverse by Ryan Wick is licensed under CC BY 2.0