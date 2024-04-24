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Сенсация в космосе: нейтронная звезда SGR 1935+2154 излучает магнитные всплески

Определен источник загадочного сигнала из космоса

Наука

В космосе был обнаружен загадочный радиосигнал, исходящий от небесного объекта под названием SGR 1935+2154, который оказался нейтронной звездой. Этот объект начал излучать радиоволны и рентгеновское излучение.

Определен источник загадочного сигнала из космоса
Фото: Openverse by Ryan Wick is licensed under CC BY 2.0

Официальный интернет-ресурс Европейского космического агентства сообщил об этом открытии учёных. SGR 1935+2154 выделяется сильным магнитным полем, и его энергетический всплеск был зафиксирован обсерваторией Integral.

Полученные данные были переданы другим обсерваториям, что привело к обнаружению как рентгеновского, так и радиоизлучения учёными из Канады.

Дальнейшие исследования, проведённые специалистами, подтвердили, что сигнал исходит от магнетара SGR 1935+2154, который был обнаружен астрономами шесть лет назад.

Это открытие поражает учёных, поскольку ранее не было известно, что магнетары могут быть источниками радиоволн. Астрофизики подчеркивают важное значение нейтронных звёзд в различных процессах, протекающих во Вселенной.

Анализ подобных сигналов может стать ключом к пониманию происхождения магнетаров и их роли в космических явлениях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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