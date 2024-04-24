Марс будущего подвергнется бомбардировке астероидами из-за NASA

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MNRAS: через 6-15 тыс. лет в Марс врежутся метеориты из-за эксперимента DART

1:27
Наука

Эксперимент, проведенный NASA в 2022 году, чтобы изучить отклонение астероида Диморф при помощи удара космическим аппаратом DART, привел к неожиданным последствиям. Фрагменты, отколовшиеся от Диморфа в результате столкновения с зондом, предстоит упасть на поверхность Марса, хотя это произойдет лишь спустя тысячи лет, установили ученые Европейского космического агентства (ЕКА). Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

MNRAS: через 6-15 тыс. лет в Марс врежутся метеориты из-за эксперимента DART
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Анализируя 37 обломков, отделившихся от астероида после столкновения с DART, ученые обнаружили, что размеры этих камней варьируются от четырех до семи метров.

Согласно моделированию, в течение следующих 20 тысяч лет четыре фрагмента Диморфа с высокой вероятностью столкнутся с Марсом. Первая пара обломков планируется достигнуть планеты примерно через 6 тысяч лет, а оставшиеся два — через 15 тысяч лет.

В связи с отсутствием у Марса плотной атмосферы метеориты смогут достичь его поверхности без значительных помех, образуя кратеры диаметром до 300 метров. Это событие, вероятно, не окажет существенного влияния на Красную планету, на которой уже имеется значительное количество следов от падения космических объектов.

Тем не менее, состояние Марса в течение следующих 6-15 тысяч лет остается предметом неопределенности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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