Погружение в мир антиматерии: Белорусские физики рассекретили силы, управляющие Вселенной

Физики обнаружили крупнейшие источники антивещества во Вселенной

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В институте физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси были обнаружены значительные источники антиматерии, которые представляют собой одни из самых мощных во Вселенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Опубликованная в журнале "The Astrophysical Journal" статья авторства Николая Прокопени и Григория Верещагина раскрывает детали исследования. Физики сообщают, что их группа установила важное свойство Вселенной: источники антиматерии представлены компактными нейтронными или кварковыми звездами.

Эти астрономические объекты имеют сверхвысокую плотность, их диаметр составляет всего десять километров. Они окружены электронным слоем, который поддерживает их электронейтральность. Именно в этих сильных электрических полях, создаваемых электронным слоем, происходит образование антиматерии в виде позитронов и материи в виде электронов.

Исследования белорусских ученых впервые опубликованы в "The Astrophysical Journal". Их работа, по мнению коллег из различных стран, вносит значительный вклад в понимание природы светимости и механизмов энерговыделения астрофизических явлений, таких как космологические гамма-всплески и мягкие повторяющиеся гамма-всплески.