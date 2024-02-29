Открытие в MIT: гамма-стимуляция эффективна против болезни Альцгеймера

JIM: учёные предлагают применять гамма-стимуляцию мозга при болезни Альцгеймера

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Интересные результаты нового исследования, проведенного в Массачусетском технологическом институте, привлекли внимание к потенциальной эффективности гамма-стимуляции в лечении болезни Альцгеймера (БА). Статья, опубликованная в Journal of Internal Medicine (JIM), представляет данные, которые вдохновляют ученых по всему миру на дальнейшие исследования в этой области через десятки клинических и лабораторных исследований.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Болезнь Альцгеймера — одно из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний, с серьезными социальными и экономическими последствиями. Обзор исследования подчеркивает потенциальную эффективность гамма-стимуляции в лечении БА и исследует возможные механизмы ее действия.

Недавние исследования показывают, что возможно и безопасно вызвать активность мозга с частотой 40 Гц у пациентов с БА с помощью различных мультисенсорных и неинвазивных методов, таких как электрическая или магнитная стимуляция.

Хотя клинические исследования находятся на ранней стадии, они указывают на благоприятное влияние гамма-стимуляции на функцию мозга и когнитивные способности у пациентов с БА.

Исследования включают различные методы стимуляции, включая световую, слуховую и вибротактильную стимуляцию, а также методы, такие как транскраниальная стимуляция переменным током и транскраниальная магнитная стимуляция.

Точные механизмы, лежащие в основе этих благоприятных эффектов, требуют дальнейшего изучения, но доклинические данные предоставляют ценную информацию о возможных нейрональных и ненейрональных механизмах.

Изучение роли различных клеточных элементов, таких как микроглия, астроциты и сосудистая сеть, является ключевым для понимания механизмов действия гамма-стимуляции на функцию мозга. Предстоящие клинические испытания исследуют потенциальные будущие применения гамма-стимуляции в лечении нейродегенеративных заболеваний, включая БА.

Это исследование открывает новые перспективы в лечении БА и стимулирует дальнейшие исследования в области гамма-стимуляции как возможного терапевтического подхода для этого серьезного нейродегенеративного заболевания.