Филологи обнаружили особенность письменной речи влюблённых

Американские филологи из Пенсильванского и Стэнфордского университетов провели необычное исследование. Учёные заинтересовались, есть ли сходство в письменной речи влюблённых.

В эксперименте приняли участие 82 человека. Специалисты проанализировали стили написания более одного миллиона сообщений в мессенджерах, авторами которых являются молодые люди и девушки.

Оказалось, что чаще всего они употребляли одни и те же языковые конструкции, даже заимствуя друг у друга слова-паразиты.

Таким образом, филологи доказали, что со временем при переписке люди начинают копировать стиль друг друга.

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