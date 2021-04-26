Американские филологи из Пенсильванского и Стэнфордского университетов провели необычное исследование. Учёные заинтересовались, есть ли сходство в письменной речи влюблённых.
В эксперименте приняли участие 82 человека. Специалисты проанализировали стили написания более одного миллиона сообщений в мессенджерах, авторами которых являются молодые люди и девушки.
Оказалось, что чаще всего они употребляли одни и те же языковые конструкции, даже заимствуя друг у друга слова-паразиты.
Таким образом, филологи доказали, что со временем при переписке люди начинают копировать стиль друг друга.
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