Диклофенак приводит к гибели грифов

Диклофенак приводит к смерти грифов не только в Южной Азии, но и Европе. К такому выводу пришли испанские орнитологи, сообщает nplus1. ru.

Учёные доказали, что причина погибшей на северо-востове страны птица умерла именно из-за этого лекарства.

Грифы играют очень важную роль в природе. Именно эти птицы утилизируют останки мёртвых животных.

Из-за массовой гибели этих птиц на территории Южной Америки продажа препарата диклофенака была запрещена.

Но в Европе его продолжали использовать, а там тоже обитают грифы.

Ранее считалось, что орнитологи грифам ничего не грозит, но орнитологи Научно-исследовательского института охотничьих ресурсов в Сьюдад-Реале доказали обратное.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что изобретательность спасает птиц от вымирания.

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