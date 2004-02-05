Международная группа ученых изучила результаты 3800 наблюдений за птицами в природе с целью выяснить, помогает ли им изобретательность спастись от вымирания.
Так, бакланы в Новой Зеландии научились охотиться, используя потоки, создаваемые баржами. Есть и другие примеры изобретательности пернатых.
В результате исследования выяснилось, что птицы, у которых вырабатывается новый для них тип поведения, в зависимости от условий, в которые они попали, риск вымирания ниже. Но это относится только к тем, у кого численность страдает из-за сокращения площади пригодных для жизни мест обитаний. Птицам, существованию которых мешает охота со стороны людей, изобретательность не помогает.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британским ученым удалось выяснить, как птицы ориентируются во время полета.
Подопытных голубей, за которыми наблюдали в течение 10 лет, снабдили миниатюрными датчиками и следили за их перелетами при помощи системы глобального позиционирования.
Зоологи сами удивлены результатами наблюдений, так как раньше считалось, что голуби ориентируются в пространстве исключительно при помощи внутреннего солнечно-магнитного "компаса".
Однако в ходе исследования ученые увидели четкую зависимость маршрута голубей от расположения дорог и некоторых явных ориентиров на местности, над которой они пролетают.
"Они не всегда следуют прямым линиям, а когда они летят низко над застроенным домами районом вообще трудно определить, как именно они ориентируются. Но когда они летят "по дороге", это сразу видно", — говорит один из участников эксперимента Тим Гилфорд.
"Мы видели, как некоторые голуби летели по окружной дороге вокруг Оксфорда и сворачивали на определенном перекрестке, прямо как люди", — рассказывает Гилфорд.
По словам ученых, когда птицы оказывались над незнакомой местностью, они ориентировались в пространстве по Солнцу. В то же время, если существовал более простой маршрут, кроме как по автодороге, голуби выбирали его.
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