Интеллект спасает пернатых от вымирания

Международная группа ученых изучила результаты 3800 наблюдений за птицами в природе с целью выяснить, помогает ли им изобретательность спастись от вымирания.

Так, бакланы в Новой Зеландии научились охотиться, используя потоки, создаваемые баржами. Есть и другие примеры изобретательности пернатых.

В результате исследования выяснилось, что птицы, у которых вырабатывается новый для них тип поведения, в зависимости от условий, в которые они попали, риск вымирания ниже. Но это относится только к тем, у кого численность страдает из-за сокращения площади пригодных для жизни мест обитаний. Птицам, существованию которых мешает охота со стороны людей, изобретательность не помогает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британским ученым удалось выяснить, как птицы ориентируются во время полета.

Ученые раскрыли секреты небесной навигации птиц

Британские ученые из Оксфордского университета считают, что голуби находят путь к дому, следуя автомобильным и железным дорогам.