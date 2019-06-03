Марсоход NASA нашел следы глины на Марсе

Марсоход NASA нашел следы глины на Марсе.



У Марса все меньше тайн: как на самом деле выглядит поверхность загадочной красной планеты / Новости от 27.11.2018 09:40

Астрономы и раньше подозревали о наличии глины на горе Эолида. Поэтому по прибытии марсохода Curiosity на Красную планету представители NASA и отправили его в этот регион.

И вот аппарат выполнил задачу и, добравшись до горы Эолида, собрал образцы грунта.

Глина, напоминают ученые, зачастую образуются при контакте с водой. Ее наличие на Марсе может рассказать много об истории Красной планеты.

Примечательно, что марсоход находил глинистые минералы на Марсе и в других местах. Но концентрация же глины в грунте у подножия горы Эолида оказалась самой высокой за все время работы Curiosity, отмечают специалисты.

Это значит, указывают в NASA, что в кратере Гейла — в месте, где находится гора — когда-то было большое количество воды. Возможно даже, предполагают ученые, давным-давно он представлял собой озеро.