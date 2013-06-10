Установлено, как комары находят цель для укуса

Генетики из Гарвардского университета смогли определить механизм, по которому комары выбирают себе жертву среди людей. Оказалось, что человеческое тело издает тепло, которое фиксируют комары и анализируют уровень углекислого газа. Кровососущих интересуют организмы, в которых наблюдается избыток углекислого газа.

Чтобы определить место для посадки и укуса комары анализируют потовые выделения человека на наличие молочной кислоты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, кровь каких людей является излюбленным лакомством комаров. К этой категории относится всего 20 процентов населения Земли.

Прежде всего, комары выбирают более крупные мишени, поскольку крупные существа выделяют больше углекислого газа, притягивающего насекомых. Они также любят спортсменов, в организме которых во время и после тренировок выделяется молочная кислота, а также людей с повышенным холестерином, эстрадиолом и ацетоном.

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Исследователи не исключили также вероятность того, что если человека меньше кусают комары, это значит, что в его организме синтезируется репеллент, который их отпугивает. Насекомые могут переносить такие опасные заболевания как малярия, желтая лихорадка, денге, а также некоторых энцефалитов.