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Источник Правда.Ру

Установлено, как комары находят цель для укуса

Наука

Генетики из Гарвардского университета смогли определить механизм, по которому комары выбирают себе жертву среди людей. Оказалось, что человеческое тело издает тепло, которое фиксируют комары и анализируют уровень углекислого газа. Кровососущих интересуют организмы, в которых наблюдается избыток углекислого газа.

Чтобы определить место для посадки и укуса комары анализируют потовые выделения человека на наличие молочной кислоты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, кровь каких людей является излюбленным лакомством комаров. К этой категории относится всего 20 процентов населения Земли.

Прежде всего, комары выбирают более крупные мишени, поскольку крупные существа выделяют больше углекислого газа, притягивающего насекомых. Они также любят спортсменов, в организме которых во время и после тренировок выделяется молочная кислота, а также людей с повышенным холестерином, эстрадиолом и ацетоном.

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Исследователи не исключили также вероятность того, что если человека меньше кусают комары, это значит, что в его организме синтезируется репеллент, который их отпугивает. Насекомые могут переносить такие опасные заболевания как малярия, желтая лихорадка, денге, а также некоторых энцефалитов.

 

Темы кровь комары малярия механизм генетики организм холестерин углекислый газ молочная кислота гарвардский университет
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