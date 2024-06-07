Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как кошки подражают своему хозяину
Чтобы овощи росли хорошо, поливайте их так
Дерматолог Константинова: как правильно использовать скрабы без вреда для кожи
Свечение филаментов в центре Галактики объяснили синхротронным излучением пульсаров
Бузова поинтересовалась, можно ли ей заниматься спортом в купальнике
Сергей Миронов предложил новые условия для налогового вычета по страхованию жизни
В этом году число обращений к нотариусам для обеспечения доказательств выросло на 17%
За рубежом опасаются повышения цен на пшеницу из России
Тарантино оценил фильм "Апокалипто" с Мэлом Гибсоном
Трюфельные конфеты "тирамису" легко приготовить без выпечки

Простой рецепт трюфельных конфет "тирамису"

1:08
Еда

Хочется чего-нибудь сладкого, но не хочется готовить? Тогда вам пригодится этот рецепт трюфельных конфет "тирамису".

Простой рецепт трюфельных конфет "тирамису"
Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это восхитительное лакомство с белым шоколадом внутри и тёмным шоколадом снаружи покорит ваше сердце.

Ингредиенты

  • 2 чашки тёмного шоколада
  • 2 чайные ложки какао-порошка
  • 8 столовых ложек кофейного отвара
  • 2 чашки белого шоколада
  • 1 чашка сливочного сыра

Приготовление

  1. Нарежьте тёмный и белый шоколад, поместите их в две разные миски. Растопите белый шоколад в микроволновке. Добавьте сливочный сыр и кофейный отвар. Возьмите противень, застелите его пергаментной бумагой, сделайте круглые шарики из смеси сливочного сыра и белого шоколада. Охладите в течение 3 часов.
  2. Растопите в микроволновке тёмный шоколад. Смешайте с оставшимся отваром. 
  3. Обмакните шарики из белого шоколада в растопленный тёмный шоколад, посыпьте какао-порошком. Уберите конфеты в холодильник минимум на 30 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Тарантино оценил фильм "Апокалипто" с Мэлом Гибсоном
Единственное КПП на границе России с Грузией закрыли
Киев начал проводить инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей
"АвтоВАЗ", "Итэлма" и "Ростелеком" создадут цифровую экосистему для автомобилей Lada
Спасаем урожай от диких зверей
Кинологи назвали людей, которых не любят собаки
Учёные зафиксировали новую вспышку на Солнце
Концерт Светланы Лободы в Латвии вызвал скандал: зрители уходили с мероприятия
Барьеры страхования МСП: эксперт предложил инновационные решения
Пять шагов красоты: эффективные ритуалы для здоровой кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников