Трюфельные конфеты "тирамису" легко приготовить без выпечки

Это восхитительное лакомство с белым шоколадом внутри и тёмным шоколадом снаружи покорит ваше сердце.
Ингредиенты
2 чашки тёмного шоколада
2 чайные ложки какао-порошка
8 столовых ложек кофейного отвара
2 чашки белого шоколада
1 чашка сливочного сыра
Приготовление
Нарежьте тёмный и белый шоколад, поместите их в две разные миски. Растопите белый шоколад в микроволновке. Добавьте сливочный сыр и кофейный отвар. Возьмите противень, застелите его пергаментной бумагой, сделайте круглые шарики из смеси сливочного сыра и белого шоколада. Охладите в течение 3 часов.
Растопите в микроволновке тёмный шоколад. Смешайте с оставшимся отваром.
Обмакните шарики из белого шоколада в растопленный тёмный шоколад, посыпьте какао-порошком. Уберите конфеты в холодильник минимум на 30 минут.
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