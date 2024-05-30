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Удивительные свойства капусты кейл: почему сторонники ЗОЖ выбирают этот продукт

В чём польза капусты кейл

1:56
Еда

Капуста кейл — богатый питательными веществами и универсальный листовой овощ. Вы можете использовать её для приготовления освежающих зелёных смузи или вкусных пикантных блюд. Почему сторонники ЗОЖ выбирают этот продукт?

В чём польза капусты кейл
Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Капуста содержит

  • витамины А, К, С,
  • марганец,
  • медь,
  • кальций,
  • калий,
  • витамин B6,
  • магний. 

Одна порция капусты также содержит 3% дневной нормы витамина B1 (тиамин), витамина B2 (рибофлавин), витамина B3 (ниацин), железа и фосфора. Салат с одной чашкой капусты содержит всего 33 калории, 6 г углеводов и 3 г белка. Также в капусте есть альфа-линоленовая кислота.

Капуста кейл содержит много антиоксидантов (бета-каротин, витамин С и различные флавоноиды и полифенолы), которые борются со свободными радикалами. Флавоноиды кверцетин и кемпферол действуют как антиоксиданты, они укрепляют здоровье сердца, снижают артериальное давление, оказывают:

  • противораковый эффект,
  • антидепрессивный эффект,
  • противовоспалительное и противовирусное действие.

В этом продукте много витамина С, который необходим для синтеза коллагена, самого распространённого структурного белка в организме, а также витамина К, который необходим для свертывания крови. Кейл богата бета-каротином, антиоксидантом, который организм превращает в витамин А. 

Как и другие продукты, способствующие снижению веса, капуста низкокалорийна, но содержит много воды. Она также имеет низкую энергетическую плотность, что может способствовать снижению веса.

Кроме того, капуста содержит небольшое количество белка и клетчатки — двух важных питательных веществ, способствующих снижению веса.

ТОП 9 самых полезных продуктов в мире
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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