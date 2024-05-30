Удивительные свойства капусты кейл: почему сторонники ЗОЖ выбирают этот продукт

В чём польза капусты кейл

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста кейл — богатый питательными веществами и универсальный листовой овощ. Вы можете использовать её для приготовления освежающих зелёных смузи или вкусных пикантных блюд. Почему сторонники ЗОЖ выбирают этот продукт?

Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Капуста содержит

витамины А, К, С,

марганец,

медь,

кальций,

калий,

витамин B6,

магний.

Одна порция капусты также содержит 3% дневной нормы витамина B1 (тиамин), витамина B2 (рибофлавин), витамина B3 (ниацин), железа и фосфора. Салат с одной чашкой капусты содержит всего 33 калории, 6 г углеводов и 3 г белка. Также в капусте есть альфа-линоленовая кислота.

Капуста кейл содержит много антиоксидантов (бета-каротин, витамин С и различные флавоноиды и полифенолы), которые борются со свободными радикалами. Флавоноиды кверцетин и кемпферол действуют как антиоксиданты, они укрепляют здоровье сердца, снижают артериальное давление, оказывают:

противораковый эффект,

антидепрессивный эффект,

противовоспалительное и противовирусное действие.

В этом продукте много витамина С, который необходим для синтеза коллагена, самого распространённого структурного белка в организме, а также витамина К, который необходим для свертывания крови. Кейл богата бета-каротином, антиоксидантом, который организм превращает в витамин А.

Как и другие продукты, способствующие снижению веса, капуста низкокалорийна, но содержит много воды. Она также имеет низкую энергетическую плотность, что может способствовать снижению веса.

Кроме того, капуста содержит небольшое количество белка и клетчатки — двух важных питательных веществ, способствующих снижению веса.