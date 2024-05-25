Картофельно-кукурузные шарики с пармезаном и ароматными специями: от такой закуски гости будут в восторге

Картофельно-кукурузные шарики: вкусная закуска

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельно-кукурузные шарики — идеальная закуска с большим количеством сыра и ароматных специй, которую легко приготовить и которая понравится как детям, так и взрослым.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Ингредиенты

1 большая картофелина

1/2 стакана тёртого сыра пармезан

1/2 чайной ложки базилика

4 чайные ложки пшеничной муки

1 чашка зёрен кукурузы

1/2 чайной ложки чёрного перца

1/2 чайной ложки чесночной пасты

1 стакан растительного масла

Для украшения

1/2 чайной ложки орегано

Соль по необходимости

Приготовление

Отварите картофель и кукурузу, сделайте пюре. Натрите сыр и добавьте его к пюре вместе с чёрным перцем, чесночной пастой и солью. Хорошо перемешайте. Добавьте сушёный базилик, муку и орегано. Сформируйте шарики небольшого размера. Нагрейте масло в сковороде и обжарьте шарики, достаньте и положите их на салфетку, чтобы впитались излишки масла. Подавайте с кетчупом.