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Вкусный и полезный пудинг из молотых семян льна, банана, фиников и миндального молока

Рецепт льняного пудинга для полезного завтрака

0:51
Еда

Рецепт низкоуглеводного пудинга из семени льна — для здорового начала дня. Его легко приготовить, используется всего несколько вкусных и питательных ингредиентов.

Рецепт льняного пудинга для полезного завтрака
Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Семена льна — это богатый питательными веществами суперпродукт, который имеет уникальные преимущества для здоровья: от улучшения пищеварения до снижения риска инсульта. 

Ингредиенты

  • 2 чашки миндального молока
  • 1 стакан молотых семян льна
  • 1 столовая ложка мёда
  • 2 свежих финика без косточек, нарезанных
  • 1 спелый банан (пюре)
  • Щепотка соли

Приготовление

Поместите ингредиенты в блендер. Смешайте. Охладите в холодильнике от 30 до 60 минут. Посыпьте сверху целыми семенами льна или ломтиками свежих фруктов и подавайте.

Кокосовый пудинг с семенами льна
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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