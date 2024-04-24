Вкусный и полезный пудинг из молотых семян льна, банана, фиников и миндального молока

Рецепт льняного пудинга для полезного завтрака

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт низкоуглеводного пудинга из семени льна — для здорового начала дня. Его легко приготовить, используется всего несколько вкусных и питательных ингредиентов.

Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Семена льна — это богатый питательными веществами суперпродукт, который имеет уникальные преимущества для здоровья: от улучшения пищеварения до снижения риска инсульта.

Ингредиенты

2 чашки миндального молока

1 стакан молотых семян льна

1 столовая ложка мёда

2 свежих финика без косточек, нарезанных

1 спелый банан (пюре)

Щепотка соли

Приготовление

Поместите ингредиенты в блендер. Смешайте. Охладите в холодильнике от 30 до 60 минут. Посыпьте сверху целыми семенами льна или ломтиками свежих фруктов и подавайте.