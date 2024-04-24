Вкусный и полезный пудинг из молотых семян льна, банана, фиников и миндального молока

Рецепт низкоуглеводного пудинга из семени льна — для здорового начала дня. Его легко приготовить, используется всего несколько вкусных и питательных ингредиентов.
Семена льна — это богатый питательными веществами суперпродукт, который имеет уникальные преимущества для здоровья: от улучшения пищеварения до снижения риска инсульта.
Поместите ингредиенты в блендер. Смешайте. Охладите в холодильнике от 30 до 60 минут. Посыпьте сверху целыми семенами льна или ломтиками свежих фруктов и подавайте.
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