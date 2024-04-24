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Нежный сливочный суп с брокколи, сельдереем и чеддером на курином бульоне: пальчики оближешь

Сливочный суп с брокколи и чеддером: простой рецепт

1:21
Еда

Приготовить суп-пюре с брокколи и чеддером проще, чем вы думаете. Подробный список ингредиентов и пошаговые инструкции — в рецепте ниже.

Сливочный суп с брокколи и чеддером: простой рецепт
Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1/2 луковицы, нарезанной
  • 1/4 стакана топлёного масла
  • 1/4 стакана муки
  • 2 стакана молока
  • 2 стакана куриного бульона
  • 1,5 стакана крупно нарезанных соцветий брокколи
  • 1 чашка моркови, нарезанной брусочками
  • 1 стебель сельдерея, тонко нарезанный
  • 2,5 стакана тёртого острого сыра чеддер
  • Соль и молотый чёрный перец

Приготовление

  1. Растопите 1 столовую ложку сливочного масла в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, тушите 5 минут.
  2. Взбейте топлёное масло и муку в большой кастрюле, поставьте вариться на средне-слабом огне. Добавьте немного молока, чтобы мука не пригорела.
  3. Постоянно взбивая, добавьте куриный бульон и доведите до кипения. Варите, пока смесь не загустеет, около 20 минут. Добавьте брокколи, морковь, сельдерей и обжаренный лук, варите около 15 минут. Добавьте сыр чеддер, перед подачей посолите и поперчите.
Американский СЫРНЫЙ СУП с брокколи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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