Нежный сливочный суп с брокколи, сельдереем и чеддером на курином бульоне: пальчики оближешь

Сливочный суп с брокколи и чеддером: простой рецепт

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить суп-пюре с брокколи и чеддером проще, чем вы думаете. Подробный список ингредиентов и пошаговые инструкции — в рецепте ниже.

Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 столовая ложка сливочного масла

1/2 луковицы, нарезанной

1/4 стакана топлёного масла

1/4 стакана муки

2 стакана молока

2 стакана куриного бульона

1,5 стакана крупно нарезанных соцветий брокколи

1 чашка моркови, нарезанной брусочками

1 стебель сельдерея, тонко нарезанный

2,5 стакана тёртого острого сыра чеддер

Соль и молотый чёрный перец

Приготовление

Растопите 1 столовую ложку сливочного масла в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, тушите 5 минут. Взбейте топлёное масло и муку в большой кастрюле, поставьте вариться на средне-слабом огне. Добавьте немного молока, чтобы мука не пригорела. Постоянно взбивая, добавьте куриный бульон и доведите до кипения. Варите, пока смесь не загустеет, около 20 минут. Добавьте брокколи, морковь, сельдерей и обжаренный лук, варите около 15 минут. Добавьте сыр чеддер, перед подачей посолите и поперчите.