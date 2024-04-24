Нежный сливочный суп с брокколи, сельдереем и чеддером на курином бульоне: пальчики оближешь

Приготовить суп-пюре с брокколи и чеддером проще, чем вы думаете. Подробный список ингредиентов и пошаговые инструкции — в рецепте ниже.
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Ингредиенты
1 столовая ложка сливочного масла
1/2 луковицы, нарезанной
1/4 стакана топлёного масла
1/4 стакана муки
2 стакана молока
2 стакана куриного бульона
1,5 стакана крупно нарезанных соцветий брокколи
1 чашка моркови, нарезанной брусочками
1 стебель сельдерея, тонко нарезанный
2,5 стакана тёртого острого сыра чеддер
Соль и молотый чёрный перец
Приготовление
Растопите 1 столовую ложку сливочного масла в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, тушите 5 минут.
Взбейте топлёное масло и муку в большой кастрюле, поставьте вариться на средне-слабом огне. Добавьте немного молока, чтобы мука не пригорела.
Постоянно взбивая, добавьте куриный бульон и доведите до кипения. Варите, пока смесь не загустеет, около 20 минут. Добавьте брокколи, морковь, сельдерей и обжаренный лук, варите около 15 минут. Добавьте сыр чеддер, перед подачей посолите и поперчите.