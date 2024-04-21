Рецепт знаменитого китайского соуса хойсин, подслащенного пастой мисо вместо сахара: готовим более полезный вариант

Как приготовить соус хойсин без сахара

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Соус хойсин — это универсальный китайский соус, который обычно используется в жарком. Его также часто используют в качестве глазури для мяса или для маринада. Ключевым ингредиентом этого соуса является паста из ферментированных соевых бобов, которая придает тот уникальный пикантный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако большинство покупных соусов хойсин имеют очень сладкий вкус из-за добавления сахара. Для более здорового варианта попробуйте использовать пасту мисо. Это традиционная японская приправа, приготовленная из ферментированных соевых бобов.

Обычно мисо имеет солёный, острый и пикантный вкус. Но более лёгкие сорта, как правило, более сладкие.

Ингредиенты

1 чашка соевого соуса,

1/4 стакана белой пасты мисо,

3 столовые ложки рисового уксуса,

2 столовые ложки кунжутного масла,

2 столовые ложки измельчённого чеснока,

2 столовые ложки воды,

1 столовая ложка кукурузного крахмала,

1 чайная ложка измельчённых хлопьев красного перца,

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца,

1/2 чайной ложки смеси из пяти специй (бадьян, семена фенхеля, перец горошком, гвоздика, корица).

Приготовление

Смешайте в небольшой кастрюле соевый соус, уксус, кунжутное масло, чеснок, хлопья красного перца, чёрный перец и специи. Тушите на средне-слабом огне 1 минуту. Уменьшите огонь до минимума и добавьте пасту мисо. Доведите до лёгкого кипения. Смешайте кукурузный крахмал и воду в миске, затем добавьте в соус. Варите, пока немного не загустеет. Дайте остыть.