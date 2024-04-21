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Рецепт знаменитого китайского соуса хойсин, подслащенного пастой мисо вместо сахара: готовим более полезный вариант

Как приготовить соус хойсин без сахара

1:50
Еда

Соус хойсин — это универсальный китайский соус, который обычно используется в жарком. Его также часто используют в качестве глазури для мяса или для маринада. Ключевым ингредиентом этого соуса является паста из ферментированных соевых бобов, которая придает тот уникальный пикантный вкус.

Как приготовить соус хойсин без сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако большинство покупных соусов хойсин имеют очень сладкий вкус из-за добавления сахара. Для более здорового варианта попробуйте использовать пасту мисо. Это традиционная японская приправа, приготовленная из ферментированных соевых бобов.

Обычно мисо имеет солёный, острый и пикантный вкус. Но более лёгкие сорта, как правило, более сладкие.

Ингредиенты

  • 1 чашка соевого соуса,
  • 1/4 стакана белой пасты мисо,
  • 3 столовые ложки рисового уксуса,
  • 2 столовые ложки кунжутного масла,
  • 2 столовые ложки измельчённого чеснока,
  • 2 столовые ложки воды,
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала,
  • 1 чайная ложка измельчённых хлопьев красного перца,
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца,
  • 1/2 чайной ложки смеси из пяти специй (бадьян, семена фенхеля, перец горошком, гвоздика, корица).

Приготовление

  1. Смешайте в небольшой кастрюле соевый соус, уксус, кунжутное масло, чеснок, хлопья красного перца, чёрный перец и специи. Тушите на средне-слабом огне 1 минуту.
  2. Уменьшите огонь до минимума и добавьте пасту мисо. Доведите до лёгкого кипения.
  3. Смешайте кукурузный крахмал и воду в миске, затем добавьте в соус. Варите, пока немного не загустеет. Дайте остыть.
Соус Хойсин, правильный рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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