Сливочный суп-пюре из сладкого картофеля с куркумой и чёрным перцем: лекарство в борьбе с сезонными инфекциями
Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета
1:50
Часто болеете и хотите укрепить иммунитет? Попробуйте приготовить сытный суп из сладкого картофеля со специями.
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Сладкий картофель, также его называют батат, является крахмалистым корнеплодом. Чем-то он похож на картофель. Батат содержит много витамина С, поэтому он поможет в борьбе с сезонными инфекциями.
Ингредиенты (на 8 порций)
- 4,5 стакана куриного бульона,
- 1/2 стакана густых сливок,
- 2 большие моркови, очищенные и нарезанные,
- 3 больших батата, очищенных и нарезанных кубиками,
- 1 большая луковица, нарезанная,
- 2 нарезанных стебля сельдерея,
- 2 веточки свежего тимьяна,
- 2 лавровых листа,
- 1 столовая ложка оливкового масла,
- 1 столовая ложка соли,
- 1 столовая ложка копчёной паприки,
- 1/2 столовой ложки чеснока,
- 1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца,
- бекон (по желанию),
- поджаренные тыквенные семечки, фисташки или зёрна граната (по желанию).
Приготовление
- Возьмите большую кастрюлю и нагрейте масло на среднем огне. Добавьте лук, сельдерей и морковь, потушите 3-4 минуты.
- Добавьте батат. Перемешайте, приправьте паприкой, чесноком, солью и перцем.
- Добавьте тимьян и лавровый лист, куриный бульон и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 15-20 минут.
- Снимите суп с огня и удалите тимьян и лаврушку.
- С помощью погружного блендера пюрируйте суп. Добавьте густые сливки. Перед подачей украсьте суп кусочками бекона и поджаренными орехами или семечками.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Самый вкусный суп-пюре осени - батат, тыква и имбирь
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру