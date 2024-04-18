Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Софья Эрнст рассказала, что во время съёмок интимных сцен с Буруновым ей помогал смех
Иран пригрозил Израилю денуклеаризацией в случае его агрессии
Эксперты Института ВЭБа: для снижения бедности в России стоит изменить способ расчета
В "Монако" подтвердили травму российского футболиста Головина
Девочка в "маске Бэтмана" приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения
В ФНПР предупредили рб участившихся случаях мошеннических схем
Каждый шестой родитель считает, что дети должны всего добиваться сами
Остался без работы пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
Сливочный суп-пюре из сладкого картофеля с куркумой и чёрным перцем: лекарство в борьбе с сезонными инфекциями

Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета

1:50
Еда

Часто болеете и хотите укрепить иммунитет? Попробуйте приготовить сытный суп из сладкого картофеля со специями.

Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сладкий картофель, также его называют батат, является крахмалистым корнеплодом. Чем-то он похож на картофель. Батат содержит много витамина С, поэтому он поможет в борьбе с сезонными инфекциями.

Ингредиенты (на 8 порций)

  • 4,5 стакана куриного бульона,
  • 1/2 стакана густых сливок,
  • 2 большие моркови, очищенные и нарезанные,
  • 3 больших батата, очищенных и нарезанных кубиками,
  • 1 большая луковица, нарезанная,
  • 2 нарезанных стебля сельдерея,
  • 2 веточки свежего тимьяна,
  • 2 лавровых листа,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1 столовая ложка соли,
  • 1 столовая ложка копчёной паприки,
  • 1/2 столовой ложки чеснока,
  • 1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца,
  • бекон (по желанию),
  • поджаренные тыквенные семечки, фисташки или зёрна граната (по желанию).

Приготовление

  1. Возьмите большую кастрюлю и нагрейте масло на среднем огне. Добавьте лук, сельдерей и морковь, потушите 3-4 минуты.
  2. Добавьте батат. Перемешайте, приправьте паприкой, чесноком, солью и перцем.
  3. Добавьте тимьян и лавровый лист, куриный бульон и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 15-20 минут.
  4. Снимите суп с огня и удалите тимьян и лаврушку.
  5. С помощью погружного блендера пюрируйте суп. Добавьте густые сливки. Перед подачей украсьте суп кусочками бекона и поджаренными орехами или семечками.
Самый вкусный суп-пюре осени - батат, тыква и имбирь
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Эксперт дал рекомендации туристам-новичкам
Страны G7 заявили о решимости добиться от России выплаты компенсации Украине
Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета
Как определиться с выбором лака для волос
Яна Рудковская обратилась со словами благодарности к Диме Билану
Боец ВСУ Погребняк сдался после прочтения сброшенной с дрона записки
"Джеймс Уэбб" помог понять причину полярных сияний на коричневом карлике W1935
В Германии схватили двоих по подозрению в работе на российские спецслужбы
Россиянка Ермилова: Я не живу вместе с миллиардером Хаубом
Пропадает орхидея? Не паникуйте!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников