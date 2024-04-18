Сливочный суп-пюре из сладкого картофеля с куркумой и чёрным перцем: лекарство в борьбе с сезонными инфекциями

Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто болеете и хотите укрепить иммунитет? Попробуйте приготовить сытный суп из сладкого картофеля со специями.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сладкий картофель, также его называют батат, является крахмалистым корнеплодом. Чем-то он похож на картофель. Батат содержит много витамина С, поэтому он поможет в борьбе с сезонными инфекциями.

Ингредиенты (на 8 порций)

4,5 стакана куриного бульона,

1/2 стакана густых сливок,

2 большие моркови, очищенные и нарезанные,

3 больших батата, очищенных и нарезанных кубиками,

1 большая луковица, нарезанная,

2 нарезанных стебля сельдерея,

2 веточки свежего тимьяна,

2 лавровых листа,

1 столовая ложка оливкового масла,

1 столовая ложка соли,

1 столовая ложка копчёной паприки,

1/2 столовой ложки чеснока,

1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца,

бекон (по желанию),

поджаренные тыквенные семечки, фисташки или зёрна граната (по желанию).

Приготовление

Возьмите большую кастрюлю и нагрейте масло на среднем огне. Добавьте лук, сельдерей и морковь, потушите 3-4 минуты. Добавьте батат. Перемешайте, приправьте паприкой, чесноком, солью и перцем. Добавьте тимьян и лавровый лист, куриный бульон и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 15-20 минут. Снимите суп с огня и удалите тимьян и лаврушку. С помощью погружного блендера пюрируйте суп. Добавьте густые сливки. Перед подачей украсьте суп кусочками бекона и поджаренными орехами или семечками.