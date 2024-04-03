Очень вкусный яичный салат: можно есть просто так или использовать как начинку для аппетитного бутерброда

Это классический рецепт яичного салата, который можно есть просто так или использовать как начинку для вкусного бутерброда или рулета. Всё, что вам нужно, — это яйца, сваренные вкрутую, и несколько других простых ингредиентов.
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Как только вы освоите этот классический рецепт, обязательно попробуйте салат из яиц с карри и салат из яиц с авокадо.
Ингредиенты
6 яиц,
¼ стакана красного лука, мелко нарезанного кубиками,
¼ стакана майонеза,
1 столовая ложка дижонской горчицы,
2 столовые ложки петрушки, мелко нарезанной,
2 столовые ложки мелко нарезанного чеснока,
1 чайная ложка лимонного сока,
соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
Приготовление
Отварите яйца в кастрюле — около 12 минут. Переложите в ледяную воду.
Очистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте их кусочками.
Добавьте нарезанные яйца в миску вместе с красным луком, чесноком, петрушкой, майонезом, дижонской горчицей, лимонным соком, солью и перцем. Перемешайте все ингредиенты.
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