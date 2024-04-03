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Очень вкусный яичный салат: можно есть просто так или использовать как начинку для аппетитного бутерброда

Классический рецепт яичного салата

1:08
Еда

Это классический рецепт яичного салата, который можно есть просто так или использовать как начинку для вкусного бутерброда или рулета. Всё, что вам нужно, — это яйца, сваренные вкрутую, и несколько других простых ингредиентов.

Классический рецепт яичного салата
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как только вы освоите этот классический рецепт, обязательно попробуйте салат из яиц с карри и салат из яиц с авокадо.

Ингредиенты

  • 6 яиц,
  • &frac14 стакана красного лука, мелко нарезанного кубиками,
  • &frac14 стакана майонеза,
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы,
  • 2 столовые ложки петрушки, мелко нарезанной,
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного чеснока,
  • 1 чайная ложка лимонного сока,
  • соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварите яйца в кастрюле — около 12 минут. Переложите в ледяную воду.
  2. Очистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте их кусочками.
  3. Добавьте нарезанные яйца в миску вместе с красным луком, чесноком, петрушкой, майонезом, дижонской горчицей, лимонным соком, солью и перцем. Перемешайте все ингредиенты.
Быстрый и вкусный салат из яиц! Покоряет сразу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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