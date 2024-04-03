Очень вкусный яичный салат: можно есть просто так или использовать как начинку для аппетитного бутерброда

Классический рецепт яичного салата

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Это классический рецепт яичного салата, который можно есть просто так или использовать как начинку для вкусного бутерброда или рулета. Всё, что вам нужно, — это яйца, сваренные вкрутую, и несколько других простых ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как только вы освоите этот классический рецепт, обязательно попробуйте салат из яиц с карри и салат из яиц с авокадо.

Ингредиенты

6 яиц,

¼ стакана красного лука, мелко нарезанного кубиками,

¼ стакана майонеза,

1 столовая ложка дижонской горчицы,

2 столовые ложки петрушки, мелко нарезанной,

2 столовые ложки мелко нарезанного чеснока,

1 чайная ложка лимонного сока,

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

Отварите яйца в кастрюле — около 12 минут. Переложите в ледяную воду. Очистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте их кусочками. Добавьте нарезанные яйца в миску вместе с красным луком, чесноком, петрушкой, майонезом, дижонской горчицей, лимонным соком, солью и перцем. Перемешайте все ингредиенты.