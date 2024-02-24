Аппетитная курица в этом соусе поразит вкусом

Курица с картофелем в сливочно-чесночном соусе — это восхитительное блюдо, которое порадует вас своим вкусом, питательностью и ароматом, пишет Дзен-канал "Простые рецепты".
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте картофель кружочками и положите в миску. Посолите, добавьте паприку и тщательно перемешайте.
Куриные голени посолите, посыпьте куркумой и тщательно натрите специями каждый кусочек.
Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите на нее картофель, затем сверху распределите куриные голени.
Для соуса смешайте сливки с измельченным чесноком.
Залейте приготовленной смесью картофель с курицей и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 60 минут.
За 10-15 минут до готовности посыпьте блюдо натертым сыром и дайте ему растопиться и подрумяниться.
Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежими овощами и зеленью.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.