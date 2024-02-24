Аппетитная курица в этом соусе поразит вкусом

Курица с картофелем в сливочно-чесночном соусе

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица с картофелем в сливочно-чесночном соусе — это восхитительное блюдо, которое порадует вас своим вкусом, питательностью и ароматом, пишет Дзен-канал "Простые рецепты".

Фото: flickr.com by Will Clayton from Blackburn, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 кг картофеля,

700-800 г куриных голеней,

200 мл сливок (любой жирности),

2-3 зубчика чеснока,

150-200 г твёрдого сыра,

2 ч. л. паприки,

1 ч. л. куркумы,

соль по вкусу,

растительное масло.

Приготовление:

Нарежьте картофель кружочками и положите в миску. Посолите, добавьте паприку и тщательно перемешайте.

Куриные голени посолите, посыпьте куркумой и тщательно натрите специями каждый кусочек.

Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите на нее картофель, затем сверху распределите куриные голени.

Для соуса смешайте сливки с измельченным чесноком.

Залейте приготовленной смесью картофель с курицей и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 60 минут.

За 10-15 минут до готовности посыпьте блюдо натертым сыром и дайте ему растопиться и подрумяниться.

Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежими овощами и зеленью.