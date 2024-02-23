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Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт пышных и сочных пончиков

1:16
Еда

Секрет пышных, мягких и влажных пончиков, которые тают во рту, теперь у вас под рукой. Замешивание теста моментально, а результат впечатлит вас и ваших гостей.

Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт пышных и сочных пончиков
Фото: flickr. com by McKay Savage is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 2,5 стакана муки
  • 3 ложки сахара
  • 1 чайная ложка соды
  • 1 яйцо
  • 50 граммов сливочного масла
  • Ложка сахарной пудры
  • Щепотка соли
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Подогрейте кефир в микроволновке, вылейте его в тарелку и добавьте соду.
  2. Растопите сливочное масло на водяной бане, добавьте к кефиру.
  3. Посыпьте соль и сахар, перемешайте тесто и добавьте яйцо.
  4. Просяйте муку и замешивайте тесто до мягкости, избегая его липучести к рукам.
  5. Раскатайте тесто толщиной 6-7 мм, вырежьте кружочки и создайте форму пончика.
  6. Обжаривайте пончики на сковороде в обильном масле с обеих сторон до золотистой корки.
  7. Выложите готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
  8. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу в компании с вареньем.

Получите наслаждение от этого простого рецепта и дарите вкус радости своим близким.

риятного аппетита!

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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