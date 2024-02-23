Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт пышных и сочных пончиков

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Секрет пышных, мягких и влажных пончиков, которые тают во рту, теперь у вас под рукой. Замешивание теста моментально, а результат впечатлит вас и ваших гостей.

Фото: flickr. com by McKay Savage is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2,5 стакана муки

3 ложки сахара

1 чайная ложка соды

1 яйцо

50 граммов сливочного масла

Ложка сахарной пудры

Щепотка соли

Масло для жарки

Приготовление:

Подогрейте кефир в микроволновке, вылейте его в тарелку и добавьте соду. Растопите сливочное масло на водяной бане, добавьте к кефиру. Посыпьте соль и сахар, перемешайте тесто и добавьте яйцо. Просяйте муку и замешивайте тесто до мягкости, избегая его липучести к рукам. Раскатайте тесто толщиной 6-7 мм, вырежьте кружочки и создайте форму пончика. Обжаривайте пончики на сковороде в обильном масле с обеих сторон до золотистой корки. Выложите готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу в компании с вареньем.

Получите наслаждение от этого простого рецепта и дарите вкус радости своим близким.

риятного аппетита!