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Дефицит крупных офисных зданий в Москве: аналитика и прогнозы на 2024 год

В Москве обнаружен дефицит офисных зданий

1:28
Недвижимость

В Москве наблюдается нехватка крупных офисных зданий на продажу, сообщают аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

В Москве обнаружен дефицит офисных зданий
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Спрос на офисные помещения в столице высокий, но новое строительство таких объектов ограничено. В результате возник дефицит крупных офисных блоков и зданий, которые продаются целиком. Офисные здания площадью от 10 до 16 тысяч квадратных метров стали редкостью. В настоящее время на столичном рынке коммерческой недвижимости доступно всего четыре таких объекта.

По прогнозам экспертов компании, объем ввода качественных офисов в Москве в 2024 году составит 625 тысяч квадратных метров. Этот показатель станет рекордным за последние девять лет и более чем вдвое превысит прошлогодний результат. Рост будет обеспечен выходом на рынок ряда крупных проектов, строительство которых началось несколько лет назад. Из этого объема 83% составляют офисные здания на продажу, 12% — офисы для аренды. Еще 4% объектов будут предлагаться как для покупки, так и для аренды. Также ожидается один проект BTS. Аналитики отмечают, что лишь 8,3% от запланированного объема новых офисов — это проекты внутри МКАД, которые будут продаваться целиком.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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