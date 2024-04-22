Как сэкономить на ремонте: экспертные советы по умному обновлению дома

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Дизайнер рассказал, как можно сэкономить на ремонте квартиры

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вы сами беретесь за ремонтные работы (естественно, только те, которые можно выполнить без специалистов), вы сможете освежить интерьер, потратив гораздо меньше денег.

Дизайнер рассказал, как можно сэкономить на ремонте квартиры
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Дизайнер Юлия Тычино предлагает несколько советов, которые помогут сэкономить.

Вместо того чтобы менять все сразу, постарайтесь оценить обстановку. Некоторые предметы интерьера могут прослужить еще долго, например, перекрашенный шкаф или диван с новым чехлом.

Продав ненужные вещи, такие как бытовая техника, мебель или коллекционные предметы, можно пополнить бюджет. Некоторые вещи, например, ванну или плиту, можно сдать на переработку металла и добавить деньги в копилку.

Рассмотрите возможность покупки бывших в употреблении предметов интерьера. Если вы не хотите покупать подержанное, можете выбрать альтернативные варианты без доплаты за бренд.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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