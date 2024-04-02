Уберите из кухни настольную сушилку для посуды: она является настоящей проблемой

Сушилка посуды на кухне является настоящей проблемой

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Большинство жилых помещений оборудованы сушилками для посуды, размещенными на столешнице рядом с раковиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Mysid is licensed under Public domain

На первый взгляд такое решение кажется удобным: после мытья посуды ее можно сразу же поставить на сушку, минуя лишние перемещения. Однако есть и обратная сторона медали, как утверждает эксперт в области дизайна интерьера, Юлия Тычино.

Основная проблема заключается в том, что на протяжении дня на сушилке накапливается разнообразная посуда: тарелки, кружки, вилки и так далее.

Несмотря на то что сушка посуды занимает всего лишь 15-20 минут, никто не торопится убирать ее в шкаф. В результате кухня приобретает неряшливый вид.

Существует два способа решения этой проблемы.

Первый вариант — приобрести стильную сушилку для посуды, которая будет органично вписываться в интерьер кухни, и регулярно убирать накопившуюся посуду.

Второй способ — поместить сушилку в шкаф.

Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, куда убрать тарелки и стаканы — они сразу же окажутся в кухонном шкафу, скрытые от глаз.