Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества
Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов
Знакомим с алиссумом, который точно найдёт место на вашем участке
Акции Tesla резко упали после значительного пропуска поставок за первый квартал
Что выгоднее к приобретению, однокомнатная квартира или студия
Диетолог Пономарёва: длительный сон и неплотный завтрак мешают в похудении
Канье Уэст подвергается судебному разбирательству из-за обвинений в антисемитизме и дискриминации
Buick представил обновленную модель Envision на 2024 год
Технолог Чаплюк: производство безлактозного сыра почти ничем не отличается от обычного
Уберите из кухни настольную сушилку для посуды: она является настоящей проблемой

Сушилка посуды на кухне является настоящей проблемой

1:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Большинство жилых помещений оборудованы сушилками для посуды, размещенными на столешнице рядом с раковиной.

Сушилка посуды на кухне является настоящей проблемой
Фото: commons.wikimedia.org by Mysid is licensed under Public domain

На первый взгляд такое решение кажется удобным: после мытья посуды ее можно сразу же поставить на сушку, минуя лишние перемещения. Однако есть и обратная сторона медали, как утверждает эксперт в области дизайна интерьера, Юлия Тычино.

Основная проблема заключается в том, что на протяжении дня на сушилке накапливается разнообразная посуда: тарелки, кружки, вилки и так далее.

Несмотря на то что сушка посуды занимает всего лишь 15-20 минут, никто не торопится убирать ее в шкаф. В результате кухня приобретает неряшливый вид.

Существует два способа решения этой проблемы.

Первый вариант — приобрести стильную сушилку для посуды, которая будет органично вписываться в интерьер кухни, и регулярно убирать накопившуюся посуду.

Второй способ — поместить сушилку в шкаф.

Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, куда убрать тарелки и стаканы — они сразу же окажутся в кухонном шкафу, скрытые от глаз.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Последние материалы
CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества
Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов
Знакомим с алиссумом, который точно найдёт место на вашем участке
Акции Tesla резко упали после значительного пропуска поставок за первый квартал
Что выгоднее к приобретению, однокомнатная квартира или студия
Диетолог Пономарёва: длительный сон и неплотный завтрак мешают в похудении
Канье Уэст подвергается судебному разбирательству из-за обвинений в антисемитизме и дискриминации
Buick представил обновленную модель Envision на 2024 год
Технолог Чаплюк: производство безлактозного сыра почти ничем не отличается от обычного
Бой Емельяненко и Дацика не состоится из-за угрозы теракта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников