Уберите из кухни настольную сушилку для посуды: она является настоящей проблемой

Большинство жилых помещений оборудованы сушилками для посуды, размещенными на столешнице рядом с раковиной.
На первый взгляд такое решение кажется удобным: после мытья посуды ее можно сразу же поставить на сушку, минуя лишние перемещения. Однако есть и обратная сторона медали, как утверждает эксперт в области дизайна интерьера, Юлия Тычино.
Основная проблема заключается в том, что на протяжении дня на сушилке накапливается разнообразная посуда: тарелки, кружки, вилки и так далее.
Несмотря на то что сушка посуды занимает всего лишь 15-20 минут, никто не торопится убирать ее в шкаф. В результате кухня приобретает неряшливый вид.
Существует два способа решения этой проблемы.
Первый вариант — приобрести стильную сушилку для посуды, которая будет органично вписываться в интерьер кухни, и регулярно убирать накопившуюся посуду.
Второй способ — поместить сушилку в шкаф.
Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, куда убрать тарелки и стаканы — они сразу же окажутся в кухонном шкафу, скрытые от глаз.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.