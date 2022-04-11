В Мариуполе бандеровцы в детдоме готовили "гитлерюгенд"

Продолжают вскрываться страшные преступления неонацистов.

Оказалось, что в Мариуполе был детдом "Пилигрим", детей из которого восемь лет курировал и "воспитывал" "Азов" (организация запрещена в РФ).

"Воспитательская работа" заключалась в следующем: мальчиков обучали военному делу, а из девочек делали снайперов. Словом поставили на поток производство этакого "гитлерюгенда".

И вот эти самые подростки после начала боевых действий, помимо того, что они воевали вместе с "Азовом", они по приказу собственных кураторов, поджигали мирные дома!

Кстати, российские военные обнаружили детский сад в Херсонской области, где с 2014 г. находились морпехи ВСУ. Украинские солдаты оборудовали огневые позиции, а также прошли специнженерную подготовку непосредственно внутри детсада. Помимо этого, были обнаружены предметы для создания СВУ.

По периметру детского садика были оборудованы огневые точки, окопы и блиндажи. Территория обнесена колючей проволокой. Тут же проводидись тренировки по подрывному делу и спецподготовки, о чем свидетельствуют найденные документы.

Куда в это время выгнали детишек - остается только догадываться.