Россия больше не интересуется заявлениями Столтенберга — МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию больше не интересуют заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поскольку Москве нужен настоящий диалог.

Так Захарова прокомментировал слова Столтенберга о том, что альянс не будет отказываться от политики "открытых дверей".

"Нас не интересуют… вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще… Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик", — сказала представитель МИД РФ на брифинге.

Она отметила, что Москва готова вести только серьёзный разговор, если к нему готов Запад.

Ранее Захарова призвала министра иностранных дел Британии Лиз Трасс извиниться за лживые высказывания о России, которые растиражировали британские СМИ, несмотря на отсутствие доказательств о наличии у РФ планов "нападения" на Украину.

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