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Автор Игорь Рябов

Россия больше не интересуется заявлениями Столтенберга — МИД РФ

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию больше не интересуют заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поскольку Москве нужен настоящий диалог.

Россия больше не интересуется заявлениями Столтенберга — МИД РФ

Так Захарова прокомментировал слова Столтенберга о том, что альянс не будет отказываться от политики "открытых дверей".

"Нас не интересуют… вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще… Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик", — сказала представитель МИД РФ на брифинге.

Она отметила, что Москва готова вести только серьёзный разговор, если к нему готов Запад.

Ранее Захарова призвала министра иностранных дел Британии Лиз Трасс извиниться за лживые высказывания о России, которые растиражировали британские СМИ, несмотря на отсутствие доказательств о наличии у РФ планов "нападения" на Украину.

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Зачем США нужна эскалация на границах России
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы нато мария захарова йенс столтенберг
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