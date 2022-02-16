Российский МИД обвинил СМИ Британии и США во вранье о "вторжении" РФ

Средства массовой информации Великобритании и США солгали своим читателям о том, что Россия планирует "вторгнуться" на Украину, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, западные СМИ растиражировали дезинформацию о российском вторжении, которую в последнее время активно распространяли британские и американские политики, несмотря на отсутствие доказательств о наличии у РФ планов "нападения" на Украину.

"The Sun, Mirror, Fox News и все им подобные медиа-ресурсы просто солгали своим читателям и зрителям", — отметили в МИД РФ.

Эти издания "отработали англосаксонский заказ", бездоказательно обвинив Россию в намерении "вторгнуться" на Украину, вбросив в медиапространство "выдуманный, ничем не подтвержденный "факт", сообщили в министерстве.

"Так расстаются с репутацией навсегда", — написано в тексте, опубликованном на сайте МИД РФ.

Во вторник, 15 февраля в британских изданиях The Sun и Mirror были опубликованы новости о том, что российская армия вторгнется на Украину через час после полуночи (по лондонскому времени) в ночь с 15 на 16 февраля.

В тот же день на американском телеканале Fox News вышел репортаж журналистки Хайнрич, которая заявила то же самое, что и её британское коллеги. Она добавила, что российская армия захватит Украину за 36 часов и уничтожит украинскую инфраструктуру.

"Нарушая все принципы профессиональной этики, журналисткой профессии и репортерской работы, эти СМИ описывали несуществующую действительность как реальность", — подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что после этого инцидента все эти три СМИ больше не могут считаться авторитетными источниками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен