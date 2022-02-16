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Автор Игорь Рябов

Захарова призвала главу МИД Британии Лиз Тасс извиниться за ложь

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала министра иностранных дел Британии Лиз Трасс извиниться за лживые высказывания о России.

Захарова призвала главу МИД Британии Лиз Тасс извиниться за ложь

"Вы знаете, глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии. А еще перед теми СМИ, которые посчитали, что ее заявления правда", — заявила Захарова на брифинге.

Она отметила, что накручивание британскими СМИ истерики вокруг выдуманного "вторжения" РФ на Украину призвано отвлечь внимание от невыполнения Киевом Минских соглашений, а также оправдать попытки украинской армии захватить Донбасс силовым путём.

Кроме того, нагнетание истерии объясняется попытками убрать фокус внимания общественности с внутриполитических проблем Великобритании и промахов правительства Бориса Джонсона, в которое Лиз Трасс тоже входит, сказала представитель МИД РФ.

Во вторник, 15 февраля, в британских изданиях The Sun и Mirror были опубликованы новости о том, что российская армия вторгнется на Украину через час после полуночи (по лондонскому времени) в ночь с 15 на 16 февраля. Утром, когда стало ясно, что никакого нападения не было, таблоиды заменили эту фразу.

Эти издания "отработали англосаксонский заказ", бездоказательно обвинив Россию во вторжении, вбросив в медиапространство "выдуманный, ничем не подтверждённый "факт", сообщили позже в МИД РФ.

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