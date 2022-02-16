Захарова призвала главу МИД Британии Лиз Тасс извиниться за ложь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала министра иностранных дел Британии Лиз Трасс извиниться за лживые высказывания о России.

"Вы знаете, глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии. А еще перед теми СМИ, которые посчитали, что ее заявления правда", — заявила Захарова на брифинге.

Она отметила, что накручивание британскими СМИ истерики вокруг выдуманного "вторжения" РФ на Украину призвано отвлечь внимание от невыполнения Киевом Минских соглашений, а также оправдать попытки украинской армии захватить Донбасс силовым путём.

Кроме того, нагнетание истерии объясняется попытками убрать фокус внимания общественности с внутриполитических проблем Великобритании и промахов правительства Бориса Джонсона, в которое Лиз Трасс тоже входит, сказала представитель МИД РФ.

Во вторник, 15 февраля, в британских изданиях The Sun и Mirror были опубликованы новости о том, что российская армия вторгнется на Украину через час после полуночи (по лондонскому времени) в ночь с 15 на 16 февраля. Утром, когда стало ясно, что никакого нападения не было, таблоиды заменили эту фразу.

Эти издания "отработали англосаксонский заказ", бездоказательно обвинив Россию во вторжении, вбросив в медиапространство "выдуманный, ничем не подтверждённый "факт", сообщили позже в МИД РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен