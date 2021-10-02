Украинский публицист сравнил страну с "газовым наркоманом"

В Украине оценивают урок, который преподнесла стране Венгрия, отдавшая предпочтение в вопросе сотрудничества Сербии и Австрии. Именно эти государства были выбраны в качестве транзитных стран для поставок газа. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил о газовой "наркомании" страны.

"Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов", — написал Юрий Романенко.

Он убеждён, что заявления властей об обязательствах Венгрии качать газ через Украину смешны.

Романенко сравнил Украину с наркоманом, которого ждёт неизбежная "ломка". Страну ждёт, по его мнению, также тяжёлое отрезвление, так как "никто и ничего не должен лишь по праву существования" Незалежной.

"Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет", — уверен украинский публицист.

Ранее стало известно, что "Газпром" в октябре приступил к поставке газа в Венгрию. Голубое топливо идёт туда через газопровод "Турецкий поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход границ Украины.

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