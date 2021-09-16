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Россия и Казахстан модернизируют Байконур под ракету "Союз-5"

Политика

Российская и казахстанская компании подписали договор, предполагающий модернизацию стартового и технического комплексов космодрома Байконур под пуски новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

Россия и Казахстан модернизируют Байконур под ракету "Союз-5"

Контракт был заключён между Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и ТОО Basis construction.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, стороны намерены реконструировать стартовый и технический комплексы украинской ракеты "Зенит", чтобы потом провести модернизацию объекта для ракеты среднего класса "Союз-5".

В 2017 году российские конструкторы начали создавать "Союз-5" в рамках программы импортозамещения взамен украинской ракеты "Зенит".

В 2018 году "Роскосмос" и РКК "Энергия" подписали контракт на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание "Союза-5".

В 2023–2025 годах российское космическое ведомство планирует запустить с космодрома Байконур три "Союза-5".

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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