Путин оценил деятельность Навального

Враги решили воспользоваться недовольством и накопленным раздражением людей, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, эти же силы использовали в своих интересах Алексея Навального.