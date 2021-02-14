Враги решили воспользоваться недовольством и накопленным раздражением людей, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, эти же силы использовали в своих интересах Алексея Навального.
"Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти… И все это просто самым активным образом используется", — прокомментировал российский лидер деятельность блогера.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.