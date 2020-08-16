Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил митинг, который сегодня образовался в поддержку действующего правительства и выступил с речью. В ходе нее он заявил, что не отдаст "красавицу-страну" оппоненту даже после своей смерти.
"Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей", — сказал Лукашенко.
Также он прокомментировал вариант повторных выборов.
"Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них — мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", — заявил он.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.