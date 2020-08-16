Лукашенко заявил, что не отдаст страну даже после своей смерти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил митинг, который сегодня образовался в поддержку действующего правительства и выступил с речью. В ходе нее он заявил, что не отдаст "красавицу-страну" оппоненту даже после своей смерти.

"Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей", — сказал Лукашенко.

Также он прокомментировал вариант повторных выборов.