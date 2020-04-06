Блогеры обнаружили видеозапись заседания правительства Сахалинской области, на котором мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко сделал "эротический массаж" своей заместительнице Елизавете Андреевой.

"Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко сделал эротический массаж своей заместительнице во время заседания при правительстве Сахалинской области. Оно проходило онлайн. Власенко сидел в кабинете со своей подчиненной Елизаветой Андреевой. В какой-то момент чиновник положил руку между ног своей заместительнице. Судя по видео, Елизавета была не против", — утверждает Telegram-канал Baza.