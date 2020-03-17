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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдет 22 апреля, как и планировалось.

В последние дни появилось много спекуляций относительно того, что голосование могут перенести на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

При этом в ходе беседы с главой ЦИК Эллой Памфиловой президент подчеркнул, что голосование состоится, только если ситуация будет позволять проводить подобные мероприятия.

поправки в конституцию
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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
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