Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдет 22 апреля, как и планировалось.

В последние дни появилось много спекуляций относительно того, что голосование могут перенести на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

При этом в ходе беседы с главой ЦИК Эллой Памфиловой президент подчеркнул, что голосование состоится, только если ситуация будет позволять проводить подобные мероприятия.