Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдет 22 апреля, как и планировалось.
В последние дни появилось много спекуляций относительно того, что голосование могут перенести на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
При этом в ходе беседы с главой ЦИК Эллой Памфиловой президент подчеркнул, что голосование состоится, только если ситуация будет позволять проводить подобные мероприятия.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.