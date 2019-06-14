Кадыров: За инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные люди"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что за нашумевшим инцидентом с дорожным знаком недалеко от Кизляра стоят "отдельные люди", а не общество или власти Дагестана.



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По его словам, информационные знаки по закону нужно обязательно устанавливать, поэтому ЧР поставила их без нарушений на своей территории. 11 июля специально были использованы молодые люди, чтобы поднять шум, подчеркнул Кадыров. Он повторил, что его подняли не дагестанское общество, не руководство этой республики.

В начале этого года власти двух регионов договорились о демаркации границы. Весной стало известно, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе пока приостановлено.

10 июня недалеко от Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район". Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что нарушений со стороны ЧР нет. Он заверил, что вопрос границы будет решаться исключительно с учетом интересов жителей обоих регионов.

Источник превью: "ВКонтакте"

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