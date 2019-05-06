Депутат Госдумы допустил снятие самолетов Sukhoi Superjet с полетов

Депутат Государственной думы России и член комитета по транспорту Максим Сураев допустил возможное снятие с полетов самолетов Sukhoi Superjet в связи с их техническим состоянием.





"Я уже обсуждал, докладывал руководителю комитета по положению дел и с самолётами, и с пилотами. Выводы будут какие-то сделаны, мы со своей стороны попробуем что-то предпринять", - сказал политик в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что эксплуатировать самолет и дальше очень опасно, поэтому необходимо рассматривать все возможные варианты.

По словам другого собеседника радиостанции, сама конструкция суперджета нарушает основы безопасной эксплуатации транспортных средств, поскольку он не оборудован системами, позволяющими стекать статическому электричеству и минимизировать последствия удара молнии на автоматику воздушного судна.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" совершил жесткую посадку в Шереметьево накануне днем. Рейс вылетел из Москвы в Мурманск, однако затем запросил разрешение вернуться в аэропорт из-за технической неисправности.

При посадке самолет трижды ударился о землю, топливо из баков вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа "Суперджета". При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По последним данным, в результате происшествия погибли 41 человек. Всего на борту самолета находились 78 пассажиров и членов экипажа. В больницах Москвы находятся шесть пострадавших.

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