Количество некредитных страховых услуг снизилось в 2024 году

Инновационный коэффициент продаж некредитных страховых услуг через банки снизился с 53% в 2023 г. до 38% в начале 2024 г.
Снижение маркетинговой активности страховщиков связано с усилением надзорных действий Банка России и межрыночной конкуренцией. Увеличение инновационной активности наблюдается по страхованию рисков использования банковских карт, домашних животных и юрлиц.
Стабилизация инновационной активности характерна для страхования от несчастных случаев, страхования квартир и загородных строений, а также страхования непредвиденных расходов на юридические услуги. По остальным видам страхования через банки отмечается снижение инновационной активности.
Увеличение инновационного коэффициента (65% в 2024 г., 48% в 2023 г.) обеспечено за счёт предложения страховщиками новых программ страхования.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.