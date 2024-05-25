Количество некредитных страховых услуг снизилось в 2024 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Инновационный коэффициент продаж некредитных страховых услуг через банки снизился с 53% в 2023 г. до 38% в начале 2024 г.

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Снижение маркетинговой активности страховщиков связано с усилением надзорных действий Банка России и межрыночной конкуренцией. Увеличение инновационной активности наблюдается по страхованию рисков использования банковских карт, домашних животных и юрлиц.

Стабилизация инновационной активности характерна для страхования от несчастных случаев, страхования квартир и загородных строений, а также страхования непредвиденных расходов на юридические услуги. По остальным видам страхования через банки отмечается снижение инновационной активности.

Увеличение инновационного коэффициента (65% в 2024 г., 48% в 2023 г.) обеспечено за счёт предложения страховщиками новых программ страхования.