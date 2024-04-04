Очнулся — гипс. Эксперт рассказал, как получить компенсацию, если вас сбил электросамокат

АОМ: при столкновении с электросамокатом можно получить компенсацию

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ответственность за нарушение правил дорожного движения на электросамокате, в том числе материальная, прописана в КоАП, рассказал "Фонтанке" директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

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При столкновении с самокатом пешеходу необходимо вызвать наряд полиции, который зафиксирует травмы и при необходимости сделает медицинское освидетельствование, посоветовала эксперт. Если самокатчик скрылся, то полиция по запросу в систему кикшеринг-операторов или по видеокамерам найдёт виновника и призовёт его к ответственности, рассказала Эрдман.

По её словам, все поездки у частных операторов самокатов застрахованы, поэтому человек, на которого наехал самокат, может требовать от оператора компенсацию. Для этого нужно запомнить цвет самоката, время и место происшествия и, по возможности, номера средства индивидуальной мобильности. С этой информацией следует обратиться в службу поддержки оператора. Оператор проанализирует поездку и сделает вывод о выплате.

"Причем эти процессы с линией, когда мы идем через КоАП и привлечение полиции, не связаны. То есть независимо ни от чего, вызывали вы полицию или не вызывали, вы имеете право обратиться за компенсацией по страхованию", — рассказала директор.

Кроме того, в Санкт-Петербурге работает чат-бот, который принимает сообщения обо всех происшествиях и фактах опасной езды с самокатами, добавила Эрдман. Все данные передаются операторам, которые связываются с потерпевшими и при необходимости компенсируют ущерб.