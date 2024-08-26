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Лимонная вода и похудение: разоблачение популярного мифа

Врач-эксперт развеяла заблуждения о пользе лимонной воды
0:45
Здоровье

Врач-эксперт Екатерина Кашух развеяла популярный миф о чудодейственных свойствах воды с лимоном по утрам. По её словам, напиток, хоть и полезен для пищеварения, не способствует похудению и не сжигает жир.

Врач-эксперт развеяла заблуждения о пользе лимонной воды
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Лимон стимулирует выработку желудочного сока, что помогает пище легче проходить через ЖКТ, и содержит витамин С, пектин, антиоксиданты, лимонную кислоту и калий, полезные для здоровья.

Однако вода с лимоном не обладает "волшебными" свойствами — её польза ограничивается улучшением вкуса воды и заменой калорийных напитков. Таким образом, её вклад в снижение веса возможен только при создании общего дефицита калорий.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. == Литература == Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Наоми Фульф. Миф о красоте. Стереотипы против женщин = Wolf Naomi. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — ISBN 978-5-00139-024-4.

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. == Литература == Конь, И. Я. Витамин С // Российская химическая энциклопедия / И. Я. Конь, С. Г. Вериникина. — М. : Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — С. 384—385. Редько, А. В. Новый справочник химика и технолога : в 12 т. / Ред. Москвин А. В.. — СПб. : НПО «Профессионал», 2006. — Т. 5 : Химия фотографических процессов. — С. 837—954. — 1464 с.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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