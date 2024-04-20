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Вот что будет, если пить обезболивающие в большом количестве: это опасно

Mayo Clinic: приём обезболивающих может привести к гепатиту печени

1:12
Здоровье

При приёме обезболивающих важно следовать точно инструкции. Тогда таблетки не принесут вам вреда, не вызовут расстройства желудка или печени. Но если принимать обезболивающие бесконтрольно и слишком часто, то это может привести к печёночной недостаточности и токсическому гепатиту. Об этом пишет Mayo Clinic.

Mayo Clinic: приём обезболивающих может привести к гепатиту печени
Фото: www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Токсический гепатит может вызываться из-за употребления алкоголя, наркотиков, пищевых добавок. Но и многие различные лекарства могут вызывать лекарственный гепатит. Обезболивающие и жаропонижающие препараты часто вызывают поражение печени.

"Лекарственный гепатит — это покраснение и отек (воспаление) печени, вызванные токсичным количеством определенных лекарств. Печень помогает расщеплять определенные лекарства в крови. Если в вашей крови слишком много лекарств, ваша печень может сильно пострадать".

Есть люди, которые особенно подвержены этому заболеванию. К ним относят тех, у кого есть заболевания печени, кто употребляет алкоголь и лекарства одновременно. Также шансы повышены при пожилом возрасте, у женского пола.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гудилова Юлия
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