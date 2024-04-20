Вот что будет, если пить обезболивающие в большом количестве: это опасно

При приёме обезболивающих важно следовать точно инструкции. Тогда таблетки не принесут вам вреда, не вызовут расстройства желудка или печени. Но если принимать обезболивающие бесконтрольно и слишком часто, то это может привести к печёночной недостаточности и токсическому гепатиту. Об этом пишет Mayo Clinic.
Токсический гепатит может вызываться из-за употребления алкоголя, наркотиков, пищевых добавок. Но и многие различные лекарства могут вызывать лекарственный гепатит. Обезболивающие и жаропонижающие препараты часто вызывают поражение печени.
"Лекарственный гепатит — это покраснение и отек (воспаление) печени, вызванные токсичным количеством определенных лекарств. Печень помогает расщеплять определенные лекарства в крови. Если в вашей крови слишком много лекарств, ваша печень может сильно пострадать".
Есть люди, которые особенно подвержены этому заболеванию. К ним относят тех, у кого есть заболевания печени, кто употребляет алкоголь и лекарства одновременно. Также шансы повышены при пожилом возрасте, у женского пола.
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