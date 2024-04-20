Вот что будет, если пить обезболивающие в большом количестве: это опасно

Mayo Clinic: приём обезболивающих может привести к гепатиту печени

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При приёме обезболивающих важно следовать точно инструкции. Тогда таблетки не принесут вам вреда, не вызовут расстройства желудка или печени. Но если принимать обезболивающие бесконтрольно и слишком часто, то это может привести к печёночной недостаточности и токсическому гепатиту. Об этом пишет Mayo Clinic.

Фото: www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Токсический гепатит может вызываться из-за употребления алкоголя, наркотиков, пищевых добавок. Но и многие различные лекарства могут вызывать лекарственный гепатит. Обезболивающие и жаропонижающие препараты часто вызывают поражение печени.

"Лекарственный гепатит — это покраснение и отек (воспаление) печени, вызванные токсичным количеством определенных лекарств. Печень помогает расщеплять определенные лекарства в крови. Если в вашей крови слишком много лекарств, ваша печень может сильно пострадать".

Есть люди, которые особенно подвержены этому заболеванию. К ним относят тех, у кого есть заболевания печени, кто употребляет алкоголь и лекарства одновременно. Также шансы повышены при пожилом возрасте, у женского пола.