Перечислены симптомы аритмии, на которые необходимо обратить особое внимание

Кардиолог Делова: у людей, злоупотребляющих алкоголем, может возникнуть аритмия

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-кардиолога Марии Деловой, фибрилляция предсердий является наиболее распространённым типом аритмии в мире и затрагивает примерно 2-4% взрослого населения.

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Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует быть особенно осторожными, поскольку они принадлежат к группе риска. Специалист советует бережно относиться к своему здоровью, особенно людям, у которых имеется хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертония или пороки сердца, врождённые или приобретённые. Более того, развитие аритмии может быть вызвано сердечной недостаточностью или перенесенным инфарктом миокарда.

"Есть фоновые состояния, которые усугубляют состояние аритмии или способствуют её возникновению, например это патологии щитовидной железы, это пациенты с нарушениями электролитного баланса, это люди, длительно злоупотреблявшие алкоголем, и другие факторы", — отметила Мария Делова.

Как пояснил врач, человеку с физиологической аритмией гораздо проще, так как у него нет ярких симптомов, таких как учащённое сердцебиение, одышка или боли в груди. Однако при патологической аритмии ситуация совсем иная, поскольку наблюдается нарушение сердечного ритма, боли в груди, головокружение и повышенная утомляемость.