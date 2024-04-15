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Перечислены симптомы аритмии, на которые необходимо обратить особое внимание

Кардиолог Делова: у людей, злоупотребляющих алкоголем, может возникнуть аритмия

1:19
Здоровье

По словам врача-кардиолога Марии Деловой, фибрилляция предсердий является наиболее распространённым типом аритмии в мире и затрагивает примерно 2-4% взрослого населения.

Кардиолог Делова: у людей, злоупотребляющих алкоголем, может возникнуть аритмия
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует быть особенно осторожными, поскольку они принадлежат к группе риска. Специалист советует бережно относиться к своему здоровью, особенно людям, у которых имеется хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертония или пороки сердца, врождённые или приобретённые. Более того, развитие аритмии может быть вызвано сердечной недостаточностью или перенесенным инфарктом миокарда.

"Есть фоновые состояния, которые усугубляют состояние аритмии или способствуют её возникновению, например это патологии щитовидной железы, это пациенты с нарушениями электролитного баланса, это люди, длительно злоупотреблявшие алкоголем, и другие факторы", — отметила Мария Делова.

Как пояснил врач, человеку с физиологической аритмией гораздо проще, так как у него нет ярких симптомов, таких как учащённое сердцебиение, одышка или боли в груди. Однако при патологической аритмии ситуация совсем иная, поскольку наблюдается нарушение сердечного ритма, боли в груди, головокружение и повышенная утомляемость.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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