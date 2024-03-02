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Исследования показывают: оптимальная жирность молока для здоровья

Выбор молока: как жирность влияет на вкус и полезные свойства

1:10
Здоровье

Молоко часто используется в кулинарии, входя в состав таких популярных блюд, как омлет, блины и пюре. Кроме того, его можно употреблять просто как напиток. Однако, при выборе молока, важно определиться с жирностью. Некоторые считают, что чем выше содержание жира, тем более вкусен продукт. Другие предпочитают молоко с низким содержанием жира из-за его легкости. Однако следует помнить, что выбор молока не стоит строить только на личных вкусовых предпочтениях, важно также учитывать его полезные свойства, которые зависят от жирности.

Выбор молока: как жирность влияет на вкус и полезные свойства
Фото: https://www.thepioneerwoman.com is licensed under https://www.thepioneerwoman.com/food-cooking/cooking-tips-tutorials/a40364377/can-you-freeze-milk/

Исследования показывают, что более полезными считаются молоко с содержанием жира от 2,6% до 3,5%, а также продукты с более высоким содержанием жира. Тем не менее, стоит помнить, что жирное молоко может содержать больше холестерина. Людям с непереносимостью лактозы следует избегать таких продуктов.

Те, кто придерживается диеты или имеют проблемы с сердцем и сосудами, рекомендуется употреблять молоко со средним содержанием жира. Однако нежирное молоко также может быть полезным для них.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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