Стройность начинается с питания: несколько продуктов, которые стоит исключить для поддержания формы

Диетолог Ефимова назвала продукты, которые приводят к быстрому набору веса

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все мы знаем, что торты, пирожные и фастфуд могут вызывать проблемы со здоровьем и лишний вес. Однако есть и другие продукты, от которых лучше воздержаться, если хотите поддерживать стройную фигуру.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Диетолог Анастасия Ефимова поделилась своими рекомендациями по этому поводу. Она советует исключить из рациона сухие завтраки с добавлением сахара, сладкие и соленые закуски, выпечку, переработанное мясо и лапшу быстрого приготовления.

Эксперт отмечает, что такие продукты относятся к категории ультраобработанных, содержащих большое количество соли, сахара и насыщенных жиров. Их потребление ведет к значительному внесению калорий в организм, при этом они практически не содержат полезных питательных веществ.

Кроме того, Ефимова подчеркивает вредность "жидких" калорий, включая безалкогольные газированные напитки, фруктовые соки и спортивные напитки. Даже чай и кофе с добавлением сахара могут вызвать желание перекусить впоследствии. Некоторые кофейные напитки содержат слишком много калорий — например, в одной чашке рафа около 300 калорий. В результате человек незаметно набирает вес из-за избыточного внесения калорий в организм.