Терапевт Лепилова: злоупотребление майонезом приводит к хроническому воспалению

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Полина Лепилова из медицинской компании "СберЗдоровье" предупредила о негативных последствиях регулярного употребления майонеза. Она отметила, что майонез, часто используемый в новогодних салатах, содержит много растительного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса, соли и сахара. Эти компоненты, если употреблять в избытке, могут вызвать воспалительные процессы и привести к раннему старению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Она подчеркнула, что подсолнечное масло в майонезе может быть вредным из-за наличия арахидоновой и линолевой жирных кислот, что может вызвать воспалительные процессы в организме. Яичные желтки, содержащие много насыщенных жиров, также могут повысить уровень "плохого холестерина" и привести к атеросклерозу.

Врач предложила использовать альтернативы майонезу, такие как заправки на основе йогурта или кефира, добавление горчицы, лимонного сока, трав и специй для придания вкуса. Также можно использовать авокадо в качестве основы для кремовых салатных заправок. При приготовлении домашнего майонеза, использование оливкового масла и яиц, прошедших проверку, может сделать его менее вредным.