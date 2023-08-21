Дерматовенеролог Андреанова: Избегайте частых горячих ванн

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянное увлечение частыми горячими ваннами может оказать негативное воздействие на вашу кожу, приводя к повышенной сухости, шелушению к раннему старению.

Фото: "Water Drop Experiment #8" by Nikhil Verma is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это подтверждено экспертами, включая врача-дерматовенеролога из тверской клиники "РЖД-Медицина" Юлию Андреанову, чьи выводы были опубликованы на страницах издания "Вечерняя Москва".

Заботьтесь о коже

Разумеется, горячие ванны имеют свои преимущества, особенно когда речь идет о профилактике сезонных вирусных заболеваний. Однако стоит помнить, что регулярное использование горячей воды может негативно сказаться на состоянии вашей кожи. Но не отчаивайтесь! Существует ряд способов борьбы с этими негативными последствиями.

Холодные водные процедуры

Чтобы поддерживать кожу в отличной форме, необходимо искать альтернативные пути. Холодные водные процедуры — идеальный вариант. Они не только способствуют укреплению иммунитета, но также являются отличным способом для поддержания тонуса для спортсменов и обычных людей.

Секрет здоровой кожи

Однако не стоит совершать чрезмерные водные процедуры. Если вы любите проводить время в ванне или под душем, помните о мере.

Чрезмерное пребывание в горячей воде может вызвать сухость кожи, дисбаланс бактерий и даже раздражение. Следите за температурой воды и длительностью процедур, чтобы избежать нежелательных последствий.

Оптимальный выбор

Если вы хотите поддерживать свою кожу в здоровом состоянии, лучшим выбором будет теплый душ. Его можно принимать регулярно, даже без использования дополнительных очищающих средств. Такой душ поможет сохранить естественный уровень влаги в коже и избежать негативных последствий, связанных с перегревом и сухостью.

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