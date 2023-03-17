Доктор Мясников: ребёнок должен понимать, что конфета — это табу

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Детей не следует приучать к нездоровой пище, как полагает Александр Мясников. Иначе они привыкнут к продуктам, способным нанести вред здоровью.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что существуют запретные для детей продукты питания, к которым их нельзя приучать с раннего возраста. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном". В первую очередь, это сладкие газированные напитки, в которых много сахара, провоцирующего вместе с низкой физической активностью ожирение.

"Не приучайте ребёнка к еде, — призывает Мясников. — Не пичкайте его: "На тебе конфетку, на тебе колбаску". Он должен понимать, что конфета — это табу".

Также в число опасных продуктов Мясников включил куриное филе. Сегодня при выращивании куриц используются антибиотики и гормоны. Постоянное употребление куриного филе, по мнению врача, может стать причиной развития проблем с щитовидной железой.

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