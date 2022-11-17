В Москве школьное меню изменилось с учетом пожеланий самих учащихся

В московских школах поменялся подход к организации питания — теперь дети могут выбирать часть блюд сами. Такой выбор, повышает не только вовлеченность школьников в процесс, но и повышает аппетит, ведь есть выбранную еду самим приносит большее удовольствие.

Продукты для детей отбирают тщательно: все должно быть чистым, свежим, качественным. Обязательно учитывают и рацион школьников, он должен быть сбалансированным, с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов.

"Сбалансированное питание и правильные пищевые привычки — один из важнейших факторов, влияющих на здоровье школьника. Но нельзя заставлять ребенка есть полезную еду — нужно сделать так, чтобы он сам ее захотел. Поэтому новое меню мы составили с учетом пожеланий детей. В меню есть и новгородские щи, и фриттата с сыром и ветчиной, а еще всеми любимые пицца, блинчики и наггетсы. Но готовят все блюда безопасными методами: варят, запекают или тушат, сохраняя все полезные вещества. В итоге дети едят с удовольствием, а родители спокойны", — отметила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Алена Шахова.

Теперь школьники могут добавлять любимые соусы к гарнирам, сами выбирают напиток, так же могут по желанию добавить в чай лимон или сахар, на обед могут выбрать первое блюдо из двух предложенных — суп или бульон. А на завтрак смогут выбрать сладкие дополнители к сырникам или блинчикам.

На сервисе "Выбор питания из меню" на портале Мэра Москвы, к которому подключены школы, родители могут заказать платное питание. Оплачивать питание легко: с помощью электронных идентификаторов (карта, брелок, браслет "Москвенок") без использования наличных денег. Стоимость питания автоматически списывается со счета ребенка, когда ребенок, получив еду, приложил свой идентификатор.

Напомним, что многие дети питаются в школах бесплатно. Получить такое питание имеют право: ученики 1-4 классов, им полагается горячий завтрак. Обед и завтрак получают учащиеся из многодетных и социально-незащищенных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья. Двухразовое горячее питание (завтрак, обед) получают ученики 1-11 классов из семей мобилизованных.